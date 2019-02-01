Fenerbahçe Skrtel'in ayrılmasına izin vermedi

Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu Martin Skrtel'in menajeri Karol Csonto, transfer hakkında çarpıcı sözler kullandı.

Juventus'un Skrtel için kendisiyle görüştüğünü itiraf eden Csonto, ''Geçen hafta Juventus ile Skrtel için görüştüm. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Nasr takımından da 3 milyon euro teklif geldi. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ama 3 milyon teklif ettiler. Skrtel, Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu ve onu takımdan göndermek istemiyorlar. O yüzden transfer olmasına izin vermediler.'' sözlerini kullandı.

''FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIK''

Fenerbahçe ile sözleşme uzatma görüşmelerinin sürdüğünü de belirten menajer, ''3 ay önce Fenerbahçe, yeni sözleşme teklifinde bulundu ama biz henüz bir karar vermedik. Skrtel, sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giyecek, ardından ne olacağına bakacağız.'' dedi.