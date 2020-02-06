Fenerbahçe sol bek transferinde sınıfta kaldı

Şampiyonluğun en iddialı ekiplerinden biri olan Fenerbahçe, sol bek bölgesinde uzun süredir sıkıntı yaşıyor...

ERSUN HOCA ÇÖZÜM ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR

Son 1.5 yılda yaptığı 29 yeni oyuncu transferine rağmen, bu mevkide oynayabilen oyuncuların sakatlığı ve yeni bir transfer yapılamaması Ersun Yanal'ı, çözümler üretmeye zorladı.

1.5 yıl içinde kadroya dahil edilen 29 oyuncunun; 14'ü orta saha, 6'sı stoper, 5'i forvet, 3'ü kaleci ve 1'i de sağ bek oldu.

BU KEZ DE HARCAMA LİMİTİ ENGEL OLDU

Stoper bölgesine alınan Zanka'nın ara transfer döneminde gönderilmesiyle, Ricardo Rodriguez'i kadrosuna katacağı düşünülen Fenerbahçe, bu sefer de harcama limitine takıldı.

Diğer bölgelerde mevcut oyuncuların fazlalığı ön plana çıkarken, sol bekte yalnızca Hasan Ali Kaldırım kaldı.

Hasan Ali'nin de sakatlığı sonrası bu bölgede Dirar'ı oynatan Ersun Hoca, oyuncudan beklediği performansın fazlasını aldı ve sol bek açığını bir süre daha erteleyebildi.

Öte yandan Hasan Ali de sarı-lacivertlilerde, en şansız sezonlarından birini yaşıyor.

"SAHALARA DÖNMEYİ İPLE ÇEKİYORUM"

Başarılı oyuncu, bu durumun kendisi için zor olduğunu söyleyerek, "Sahalara dönmeyi iple çekiyorum. Futbolu çok özledim. Takımla çalışmalara başladım. Umarım en kısa sürede formama kavuşurum." diye konuştu.

Sakatlığını atlatan ve antrenmanlara başlayan Hasan Ali Kaldırım'ın durumu, teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.

GALATASARAY'A KARŞI OYNAYABİLİR

Milli sol bekin, 23. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde ise şans verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi.