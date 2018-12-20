Fenerbahçe son 16'da

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turda deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi.
İlk maçı 1-0 kazanan sarı lacivertliler, rakibini deplasmanda da yenince adını son 16'ya yazdırmış oldu.
SOLDADO'DAN ŞIK GOL
Cezası sonra eren ve maça ilk 11'de başlayan Roberto Soldado, 7. dakikada golle buluştu.
Şık bir vuruşla ağları sarsan İspanyol yıldız, bu sezonki ilk golünü de Türkiye Kupası'nda atmış oldu.
MEHMET EKİCİ'DEN 2 GOL
Giresunspor'da Said Id Azza'nın 14. dakikada golü devrenin skorunu belirlerken 49 ve 55. dakikalarda sahneye çıkan Mehmet Ekici, Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçirdi.
68. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Volkan Okumak, Giresunspor'u umutlandırsa da, 73'te Mehmet Topal ve 89'da Diego Reyesmaçın skorunu ilan etti: 5-2.