Fenerbahçe son çeyrekte kazandı

Fenerbahçe, Avenida karşısında son çeyrekteki geri dönüşüyle maçtan 64-62 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Sarı Lacivertliler, son çeyreğin ilk dakikalarında skor üretmekte zorlandı. Kia Vaughn’un pota altındaki basketiyle farkı beş sayıya indiren Fenerbahçe, son bölümde de Bria Hartley, Kia Vaughn ve Kelsey Plum ile sayılar buldu.

Verameyenka ile farkı iki sayıya indiren sarı-lacivertliler, çekişmeli geçen çeyreğin son bir dakikasında Kelsey Plum’ın sayılarıyla öne geçmeyi başardı ve inanılmaz bir geri dönüşe imza attığı karşılaşmayı 64-62 kazandı.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla grupta 6. galibiyetini elde etti. İspanya temsilcisi ise 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE: 64 - PERFUMERIAS AVENIDA: 62

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Andrei Sharapa (Belarus), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Blaz Zupancic (Slovenya)

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 6, Hartley 9, Zandalasini 6, Vaughn 14, Verameyenka 10, Tuğçe Canıtez 1, Plum 18, Stokes, Ayşe Cora, Sottana

Perfumerias fumerias Avenida: Dominguez 10, Eldebrink 8, Elonu 9, Givens 11, Robinson 8, Gil 9, Arrojo, Asurmendi 3, De Souza 4

1. Periyot: 18-22

Devre: 31-32

3. Periyot: 44-51

Beş faulle çıkan: 36.14 Gil (Perfumerias Avenida)