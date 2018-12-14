Fenerbahçe Spartak Trnava'ya kaybetti

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 6. ve son maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımı ile karşı karşıya geldiği maçı 1-0 kaybetti.
Antona Malatinskeho Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetti.
TRNAVA 7 PUANLA KAPATTI
Bu maç öncesi grupta Fenerbahçe 8 puanla 2. sırada bulunurken, Spartak Trnava bu galibiyetle puanını 7'ye çıkardı. Fenerbahçe gruptan 2. olarak çıkmayı daha önce garantilemişti.
SPARTAK TRNAVA: 1 - FENERBAHÇE: 0
Spartak Trnava: Chudy, Toth (Dk. 64 Kulhanek), Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel (Dk. 81 Miesenboeck), Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos (Dk. 75 Ghorbani)Teknik Direktör: Radoslav Latal
Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Yiğithan Güveli (Dk. 82 Deniz Yılmaz), Skrtel, İsmail Köybaşı, Reyes, Jailson, Isla, Mahsun Çapkan (Dk. 73 Muhammet Ömer Çakı), Barış Alıcı, SlimaniTeknik Sorumlu: Erwin Koeman
Gol: Dk. 41 Kubilay Yılmaz (Spartak Trnava)Sarı Kartlar: Dk. 33 Lukas Gressak, Dk. 79 Erik Grendel (Spartak Trnava); Dk. 82 Şener Özbayraklı, Dk. 88 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)