Fenerbahçe, Stuani'yi transfer edecek

Sarı-lacivertli ekip transferde önceliği forvet bölgesine veriyor.

Slimani ve Soldado'nun ayrılığının ardından elinde sadece Fray kalan Fenerbahçe, 32 yaşındaki golcü Stuani'yi gündemine aldı.

En az 2 golcü transferi yapacak olan Fenerbahçe, ilk iş olarak Lugano'nun önerdiği Stuani'ye teklif yapacak.

LA LİGA'DA 20 GOL ATTI

Girona'nın küme düşmesi sonrası 5 milyon euroya serbest kalacak olan deneyimli futbolcu için İspanyol ekiple görüşmeler kısa süre içinde başlayacak.

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Stuani'nin golleri - İZL

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Lugano, vatandaşı Stuani'yi ikna etme işini de üstenecek. Ersun Yanal'ın olumlu rapor verdiği futbolcu, La Liga'da geçtiğimiz sezon 34 maçta 20 gole imza attı.

Cristhian Stuani, Luis Suarez ve Edinson Cavani ile birlikte Uruguay'ın Copa America'daki gol silahları arasına yer alıyor. Bu transferin Copa America'nın ardından gerçekleşebileceği aktarıldı.