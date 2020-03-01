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Fenerbahçe şubat ayında kabusu yaşadı

Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçını da 2-2 berabere bitirdi ve son 5 haftada galibiyet alamamış oldu. Sarı-lacivertliler, bu dönemde sadece iki beraberlik ile 2 puan toplayabildi.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe şubat ayında kabusu yaşadı
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Fenerbahçe için şubat ayı tam bir kabus gibi geçiyor...

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz ay galibiyet yüzü görmeyerek şampiyonluk yarışından iyice uzaklaştı. 

ŞUBAT AYINDA YALNIZCA 2 PUAN 

Ersun Yanal yönetimindeki takım böylece 2020 yılı Şubat ayı içinde oynadığı beş lig maçında sadece 2 puan aldı ve sadece şampiyonluk yolunda değil zirve yarışında da büyük yara aldı.

İşte o maçlar: 

01.02.2020 / Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

08.02.2020 / Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor

15.02.2020 / Ankaragücü 2-1 Fenerbahçe

23.02.2020 / Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

29.02.2020 / Antalyaspor 2-2 Fenerbahçe

GALATASARAY VE TRABZONSPOR FİRE VERMEDİ 

Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerinden Beşiktaş, son beş lig maçında 10 puan alırken Galatasaray bir maçı eksik firesiz yoluna devam ediyor.

Trabzonspor'da bir maçı eksik olmasına rağmen, şubat ayında sadece bir beraberlik aldı. Bordo-mavili ekip, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

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