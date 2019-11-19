Fenerbahçe, Talisca'yı istiyor

Beşiktaş'ta 2 sezon kiralık oynayan ve taraflı tarafsız herkesin beğeniyle izlediği Talisca için Türk takımları devreye girdi. Adı Fenerbahçe ve Trabzonspor'la anılan Brezilyalı yıldız için sarı-lacivertli ekibin, teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

"EN BÜYÜK BEŞİKTAŞ"

Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi bitince Guangzhou Evergrande'in bonservisini ödeyerek kadrosuna kattığı Talisca, Çin'de de büyülemeye devam ediyor.

Çin basını, Fenerbahçe'nin Talisca için teklif yaptığını ancak Evergrande'in oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığını yazdı. Haberin detaylarında, Talisca'ya Çin vatandaşlığı verilip milli takımda oynatmanın planları yapıldığını da ifade edildi.

Talisca: En büyük Beşiktaş - VİDEO

Öte yandan, Talisca'yla ilgili bu haberlerin çıktığı dönemde oyuncudan adeta göndermeli bir mesaj geldi.

25 yaşındaki yıldız, Instagram canlı yayınında, "En büyük Beşiktaş" diye bağırdı ve siyah-beyazlı ekibe karşı olan sempatisinin devam ettiğini gösterdi.