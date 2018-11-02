Fenerbahçe taraftarı Aslantepe'de

Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüsler, Galatasaray derbisinin oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Ülker Stadyumu'ndan saat 17.00'de hareket eden otobüsler, saat 18.00'de stada ulaştı.
Sarı-lacivertli taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlanacak.
Fenerbahçe taraftarları derbi için yola çıktı VİDEO
CAM KIRANLAR DİREKT KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Öte yandan sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüslerden birisinin camı kırıldı. Camı kırık olan araçtaki Fenerbahçe taraftarları, otobüsten indirilmedi. Camı kıran kişi tespit edilemediği için otobüs direkt karakola götürüldü.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan başka bir otobüsün camında da kırıklar meydana geldi. Camı kırdığı tespit edilen 4 kişi göz altına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 7 oldu.