Fenerbahçe taraftarı Aslantepe'de

Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüsler, Galatasaray derbisinin oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Ülker Stadyumu'ndan saat 17.00'de hareket eden otobüsler, saat 18.00'de stada ulaştı.

Sarı-lacivertli taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlanacak.

Fenerbahçe taraftarları derbi için yola çıktı VİDEO



CAM KIRANLAR DİREKT KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüslerden birisinin camı kırıldı. Camı kırık olan araçtaki Fenerbahçe taraftarları, otobüsten indirilmedi. Camı kıran kişi tespit edilemediği için otobüs direkt karakola götürüldü.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan başka bir otobüsün camında da kırıklar meydana geldi. Camı kırdığı tespit edilen 4 kişi göz altına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 7 oldu.