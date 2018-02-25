1 Milyon Üye projesinde 50 bin üyeye ulaşıldı

Karaman: Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu

1 Fernandao'nun golü Beşiktaşlıları çıldırttı Fenerbahçe'nin derbide Fernandao ile attığı gol ofsayt tartışmalarını beraberinde getirdi. Brezilyalı futbolcunun golü kural gereği açık ofsayt.

2 Demba Ba Göztepe'ye 3 puanı getirdi Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, Sivasspor'u Demba Ba'nın attığı harika golle 1-0 mağlup etti.

3 Beşiktaş-Fenerbahçe - CANLI SKOR Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

4 Fenerbahçe taraftarı Beşiktaş deplasmanında Beşiktaş deplasmanına giden Fenerbahçe taraftarı, yolculuk yaptıkları otobüslere bu kez zarar vermedi.

5 Aykut Kocaman'ın çekindiği iki isim Aykut Kocaman, "Orta saha oyuncularının Babel ve Quaresma'yla pas alışverişi, Beşiktaş'ın hücum gücünü belirleyecek" diyerek öğrencilerini uyardı.

6 Fenerbahçeli Adenis U21 derbisinde rakibine tekme attı Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan U21 derbisinde tatsız bir olay yaşandı. Sarı-lacivertli futbolcu Adenis Shala'nın rakibine attığı kasıtlı tekme görenleri hayrete düşürdü.

7 Real Madrid 4 dünya yıldızını gözüne kestirdi Bu sezon Barcelona'nın çok gerisinde kalan Real Madrid, Lewandowski ve Pogba'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Real'in listesinde Harry Kane ve Kevin de Bruyne de var.

8 Nasri 1 yıl futboldan men edildi Antalyaspor'la yollarını ayıran Nasri'ye doping yaptığı için 1 yıl men cezası verildi. Nasri'nin doping yaptığı, gittiği klinikte çalışan kadının paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı.

9 Ünlülerin Beşiktaş-Fenerbahçe maçı tahminleri Süper Lig'de zirvenin en kritik maçlarından biri olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi bugün oynanacak. Ünlüler de derbi öncesi tahminlerini açıkladı.