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Fenerbahçe taraftarı Beşiktaş deplasmanında

Beşiktaş deplasmanına giden Fenerbahçe taraftarı, yolculuk yaptıkları otobüslere bu kez zarar vermedi.

Fenerbahçe taraftarı Beşiktaş deplasmanında
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Vodafone Park'ta izleyecek olan sarı-lacivertli taraftarlar Kadıköy'den kalkan otobüslerle Avrupa yakasına gitti.

15 OTOBÜS KALKTI

Saat 14.00'de Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramalarının yapılmasının ardından Fenerbahçe Kulübü'nün organize ettiği 15 otobüsle Vodafone Park Stadyumu'na ulaştı.

CAMLARI KIRMAYIN

Bilindiği üzere daha önce deplasmana giden taraftarlar, sürekli yolculuk yaptıkları otobüslerin camlarını kırıyor ve büyük zararlar veriyordu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, yola çıkmadan önce camların kırılmaması için yapılan anonsa bu kez uyarak otobüslere zarar vermeden Beşiktaş deplasmanına gitti.

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