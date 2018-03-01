Fenerbahçe taraftarı Beşiktaş'ta

Fenerbahçe taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için Beşiktaş'a gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar hafta sonu oynanan derbide olduğu gibi olaysız bir şekilde deplasmana gitti.

OTOBÜS CAMLARI KIRILMADI

Pazar günü Beşiktaş'a giden Fenerbahçe taraftarları alışılanın aksine otobüs camlarını kırmadan, olay çıkarmadan deplasmanda yerini almıştı. Her derbide deplasmana giden rakip takım taraftarlarının olay çıkarması, otoübüs camı kırması, gözaltına alınması gibi olayların yaşandığı derbi ortamlarının aksine bir kez daha olaysız bir deplasman yolculuğu yaşandı.