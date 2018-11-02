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Fenerbahçe taraftarı derbi öncesi hayatını kaybetti

Galatasaray Fenerbahçe karşılaşması öncesi Fenerbahçe tribünlerinde bir taraftar vefat etti.

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Fenerbahçe taraftarı derbi öncesi hayatını kaybetti

Süper Lig'in 11. haftasında oynanılan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertlilere acı haber geldi.

Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda yer alan Fenerbahçe taraftarlarından Unifeb'li olduğu söylenilen bir taraftarın kalbi durdu.

BAŞSAĞLIĞI DİLENDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklaması;

"Fenerbahçe SK: "Fenerbahçemizin, Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maç için stada gelen bir taraftarımızın, kalp krizi geçirerek vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah'tan rahmet; değerli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz"

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