Fenerbahçe taraftarı derbi öncesi hayatını kaybetti

Süper Lig'in 11. haftasında oynanılan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertlilere acı haber geldi.

Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda yer alan Fenerbahçe taraftarlarından Unifeb'li olduğu söylenilen bir taraftarın kalbi durdu.

BAŞSAĞLIĞI DİLENDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklaması;

"Fenerbahçe SK: "Fenerbahçemizin, Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maç için stada gelen bir taraftarımızın, kalp krizi geçirerek vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah'tan rahmet; değerli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz"