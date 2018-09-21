Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanal'ı istiyor

Süper Lig'de oynadığı ilk 5 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi macerasına da kötü başladı.

Deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelen temsilcimiz, maç boyunca adeta tel tel döküldü. Rakibine 4-1 yenilerek turnuvaya mağlubiyetle başlayan Kanarya'da teknik direktör Phillip Cocu topun ağzında.

TARAFTAR YANAL'I İSTİYOR

Twitter üzerinden yönetime seslenen taraftarlar, Hollandalı teknik adamın yerine Ersun Yanal'ın göreve getirilmesini istedi. Ancak bu istek akıllara Ali Koç'un başkanlık seçiminden önce yaptığı vizyon açıklamasını getirdi.

"BENİM HAYAL ETTİĞİM F.BAHÇE'Yİ ANLAYAMAMIŞSINIZ"

Koç, bir kongre üyesinin "Ersun Yanal'ı istiyoruz" demesi üzerine, "Benim hayal ettiğim Fenerbahçe’yi daha anlamamışsınız" cevabını vermiş ve büyük alkış toplamıştı.

Ali Koç'un Ersun Yanal yorumu - İZLE

Ancak hem ligde hem de Avrupa'da tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan Fenerbahçe'de Koç'un vizyonu tartışılıyor.

GÖZLER DERBİDE

Taraftarların Yanal isteğini vizyonsuzluk olarak gören Koç'un, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.