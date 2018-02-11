Fenerbahçe taraftarı galibiyeti kutluyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçeli taraftarlar lider Başakşehir'i deplasmanda yenmenin sevincini yaşıyor.

VOLKAN'IN FOTOĞRAFI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Fenerbahçe, oynadığı futbolla seyir zevki vermediği için sarı-lacivertli taraftarlar tarafından eleştiriliyordu.

Ancak Aykut Kocaman'ın öğrencileri, Başakşehir karşısında güzel bir futbol ortaya koyarak 2-0 gibi net bir skorla sahadan zaferle ayrıldı. Alınan bu galibiyet taraftara moral oldu.

(Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır)

Öte yandan Volkan Demirel'in maç içerisinde yaptığı bir hareket, sarı-lacivertli taraftarca sosyal medyada büyük ilgi gördü.