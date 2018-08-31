Fenerbahçe taraftarı sol bek istiyor

Fenerbahçe taraftarları transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala, sol bek transferi için bir site kurdu.

Transferin hareketli takımı Fenebahçe, bugün sona erecek yaz sezonu transfer döneminde önemli oyuncuları kadrosuna kattı.

TARAFTAR SOL BEK İSTİYOR

Sarı-lacivertliler; kale, defans, orta saha ve forvet bölgelerine takviyelerde bulundu. Ancak Fenerbahçeli taraftar ise sol bek bölgesine bir transfer yapılmasını istiyor.

İNTERNET SİTESİ KURULDU

Sarı-lacivertli taraftarlar, transferin bitmesine saatler kala Hasan Ali Kaldırım'ın yerine transfer yapılması için internet sitesi kurdu.

"TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?"

Sitenin içeriğinde Milli futbolcunun muz yediği fotoğraf ve "Transfer sezonu tamamlanana kadar sol bek transferi yapılmazsa, bütün sezon HAK ile geçirilmek zorunda kalacak. Tehlikenin farkında mısınız?" notu yer alıyor.