Fenerbahçe taraftarı takımını yalnız bırakmadı

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe'de taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi.
Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe'de, taraftarlar iç saha maçlarına çok ilgi göstermiyordu.
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STADA AKIN ETTİLER
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son iki maçını kazanarak zirve takibini sürdürünce Kasımpaşa maçına taraftarlar akın etti.
Stada gelen yaklaşık 35 bin seyirci, Kasımpaşa mücadelesinin ilk düdüğünden, son düdüğüne kadar yoğun bir destek vererek alınan 3 puanda oldukça etkili oldu.
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MAÇ SONU COŞKU DEVAM ETTİ
Alınan 4-2'lik sonuçtan sonra tribünleri hemen boşaltmayan taraftarlar, maç sonunda da futbolcularla birlikte galibiyetin tadını çıkardı.