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Fenerbahçe taraftarı takımını yalnız bırakmadı

Uzun süredir tribünleri boş bırakan sarı-lacivertli taraftarlar, alınan iyi sonuçlardan sonra Kasımpaşa maçına akın etti.

Fenerbahçe taraftarı takımını yalnız bırakmadı
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Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe'de taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe'de, taraftarlar iç saha maçlarına çok ilgi göstermiyordu.

AA

STADA AKIN ETTİLER

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son iki maçını kazanarak zirve takibini sürdürünce Kasımpaşa maçına taraftarlar akın etti.

Stada gelen yaklaşık 35 bin seyirci, Kasımpaşa mücadelesinin ilk düdüğünden, son düdüğüne kadar yoğun bir destek vererek alınan 3 puanda oldukça etkili oldu.

AA

MAÇ SONU COŞKU DEVAM ETTİ

Alınan 4-2'lik sonuçtan sonra tribünleri hemen boşaltmayan taraftarlar, maç sonunda da futbolcularla birlikte galibiyetin tadını çıkardı.

AA

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