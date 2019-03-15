Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan Süper Lig mücadelesi öncesinde, Yeni Zelanda'da şehit edilen 49 insan için saygı duruşu yapıldı.

Fenerbahçe taraftarı teşrik tekbiri getirdi - VİDEO

SİVASSPORLULAR DA EŞLİK ETTİ

Maç öncesi seremonisinde saygı duruşuna geçen tüm stadyumda, Fenerbahçe ve Sivasspor tribünlerinden teşrik tekbiri sesleri yükseldi.

Gönülleri bir olan binlerce taraftarlar hep bir ağızdan "“Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd" diyerek şehitleri andı.