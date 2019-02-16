Fenerbahçe camiasında Kayserispor ile oynanan maçın ardından hakem kararlarına gösterilen tepkiye taraftarlar da katıldı. Sarı lacivertli taraftarlar, TFF'ye karşı protesto yürüyüşü başlattı.
TOPLANIP TFF'Yİ PROTESTO ETTİLER
Fenerbahçeli taraftarlar, TFF'yi protesto etti. Sarı lacivertli taraftarlar, TFF ve MHK'yi protesto etmek için Bağdat Caddesi'nde bulunan Göztepe Parkı'nda toplandı. Hakem kararlarına tepki gösteren taraftarlar, TFF ve MHK'ye yönelik tezahüratlarda bulundu.
Fenerbahçe taraftarı TFF'yi protesto etti VİDEO