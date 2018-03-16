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Fenerbahçe taraftarından Alex'e tezahürat

Fenerbahçe Doğuş ile Rus ekibi CSKA Moskova arasında oynanan THY Avrupa Ligi 26. hafta maçını sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza izledi.

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Bir dizi etkinlik için İstanbul'da bulunan Alex, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelerek karşılaşmayı locadan takip etti.

ALEX'E TEZAHÜRAT YAPTILAR

Fenerbahçeli taraftarlar Alex'e büyük bir destek vererek, efsane futbolcu lehine tezahüratlar yaptı.

Fenerbahçe taraftarından Alex'e tezahürat - İZLE

Fenerbahçe Kulübü de resmi twitter hesabından Alex'in salondaki fotoğrafını yayımlayarak, "Futbol takımımızın eski kaptanı Alex de Souza Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda." mesajını paylaştı.

Öte yandan Fenerbahçe resmi sitesinden 5 yıl sonra ilk kez Alex de Souza paylaşımı yapıldı.

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