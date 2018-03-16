Bir dizi etkinlik için İstanbul'da bulunan Alex, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelerek karşılaşmayı locadan takip etti.
ALEX'E TEZAHÜRAT YAPTILAR
Fenerbahçeli taraftarlar Alex'e büyük bir destek vererek, efsane futbolcu lehine tezahüratlar yaptı.
Fenerbahçe taraftarından Alex'e tezahürat - İZLE
Fenerbahçe Kulübü de resmi twitter hesabından Alex'in salondaki fotoğrafını yayımlayarak, "Futbol takımımızın eski kaptanı Alex de Souza Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda." mesajını paylaştı.
Öte yandan Fenerbahçe resmi sitesinden 5 yıl sonra ilk kez Alex de Souza paylaşımı yapıldı.