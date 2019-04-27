Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında evinde Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım mağlubiyetten Valbuena'nın attığı son saniye golüyle kurtuldu.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler 30. haftayı da 14. sırada tamamladı.

ALİ KOÇ'A TEPKİ GÖSTERİLDİ

Fenerbahçe bu yıl oynadığı derbileri kaybetmedi ancak galip de gelemedi. Bu sezonun genelinde oldukça çok eleştirilen kadroya bu maça kadar sabreden sarı-lacivertli taraftarlar, Trabzonspor mücadelesiyle Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Uzun süre mücadeleyi geride götüren Fenerbahçe'de taraftarlar atılan gole kadar "Ne umutlarla geldiniz yönetime Sizi savunduk her yerde Söylesene Ali Başkan Bu ne biçim Fenerbahçe." tezahüratını yaptı.

Ali Koç'a tepki: Bu ne biçim Fenerbahçe İZLE