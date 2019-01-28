Fenerbahçe taraftarından Comolli'ye: Evine git Damien

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli futbolculara kötü gidişat nedeniyle tepki gösterdi.

ÇUBUKLUYU ÇIKARIN ÇIPLAK OYNAYIN

Futbolcular sahaya çıkınca taraftarlar ilk önce "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" tezahüratı yaptı. Daha sonra taraftarlar, uzun süre "O forma kutsaldır söyledik size. Rezil ettiniz bizi cümle aleme. İhanet ettiniz sizler Lefter'e. Çubukluyu çıkarın çıplak oynayın" şeklinde tezahüratta bulundu. Taraftarlar, "Efsane Lefter'in kemikleri sızlıyor" diye de bağırdı.

"EVİNE GİT DAMİEN"

Fenerbahçeli taraftarlar, maçtan önce hiçbir futbolcuyu tribüne çağırmadı.

Öte yandan, taraftarlar Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'ye de tepki gösterdi ve maraton tribününde "Go Home Damien" (Evine git Damien) pankartı açıldı.

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