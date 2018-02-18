Fenerbahçe taraftarından derbiye yoğun ilgi

Fenerbahçe, 25 Şubat pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisine taraftarın yoğun ilgi gsöterdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin, 25 Şubat 2018 Pazar günü Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı mücadeleye dair taraftarlarımızdan Kulübümüze yoğun bilet talebi olmuştur." denildi.

Sınırlı sayıda bilet olduğunun kaydedildiği bilgilendirmede, "Deplasman bilet sınırımız dolayısıyla yeni talepler kabul edilmeyecek olup, başvuru sırasına göre talepler değerlendirilecek ve olumlu sonuçlanan başvurularla ilgili taraftarımıza bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.