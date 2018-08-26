Fenerbahçe taraftarının istemediği oyuncular

Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 2 yenilgi alan, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ise Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor. Sarı-lacivertli ekip takım olarak kötü bir performans ortaya koyarken taraftar ise özellikle 4 futbolcunun artık takımda yeri olmadığı görüşünde hemfikir.

VOLKAN HATALI GOLLER YİYOR

Geçen yıl olduğu gibi kaleci Volkan yine sezona kötü başladı. Benfica ve Malatya maçlarında yediği hatalı goller sarı-lacivertli ekine pahalıya patladı. Taraftar da artık Volkan Demirel yerine ya Berke'nin oynamasını ya da yeni bir kaleci alınmasını istiyor.

BEKLER DEĞİŞMELİ GÖRÜŞÜ

Fenerbahçe'nin en zayıf bölgeleri olarak bekler gösteriliyor. Uzun zamandır formsuz olan Hasan Ali, Göztepe maçındaki kötü oyunuyla yine eleştirildi. Isla da yeni sezona kötü başlayanlar arasında.

Geçen sezon 4 milyon euroya transfer edilen Dirar için ise takımdan gönderilmesi gereken oyuncuların başında yer alıyor fikri hakim.

İşte Fenerbahçe taraftarının görüşleri...



