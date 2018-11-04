Fenerbahçe teknik adam mesaisi

Ersun Yanal'ın yönetim tarafından Ali Koç'a önerildiğini belirten Ok, "Başkan sıcak bakmıyor." ifadelerini kullandı.

"HENÜZ NET BİR KARAR YOK"

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen isimleri değerlendirirken, "Sampaoli'yle alakalı yetkililerle görüştüm ve bu konuyu doğrulamadılar. İlgileri dahi yok. Comolli'nin Blanc ile görüştüği net bir şekilde biliyorum. İkili görüştü ve teklif ya da öneride bulunuldu." şeklinde konuştu.

Sarı lacivertli takımı yakından takip eden isim Fenerbahçe yönetiminin net bir karar vermediğini söyledi. Ok, "Eli kulağında gelecek bir hoca yok. Herkes düşünüldü ancak 'tamam' denilecek derecede bir karar alınmadı."dedi.

Comolli Blanc ile görüştü VİDEO



"KOEMAN İLE DEVAM EDİLİR"

Yönetimin tüm alternatifle üzerinde uzunca bir süre fikir alışverişinde bulunduğunu söyleyen Senad Ok, "Ersun Yanal ismi de masaya yatırıldı. Çünkü bazı yöneticiler Yanal'ı önerdi ancak başkan Ali Koç hala sıcak bakmıyor. Yerli ve yabancı olarak tüm alternatifler masaya yatırıldı."

"Koeman ile devam etmek de görüşülen konulardan birisi. Net bir karar verilene kadar Koeman ile bir süre devam edilecek." yorumunda bulundu.

