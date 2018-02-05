Fenerbahçe'nin açıklamasına TFF cevap verdi

TRT Spor'da yorumculuk yapan eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını yönetecek hakemlerin, MHK tarafından değiştirildiğini iddia etmişti.

Mustafa Çulcu, TRT Spor Stadyum programında şunları söyledi:

"Hakem camiasında çok ciddi iddialar var. Normalde Bursaspor-Beşiktaş maçına Mete Kalkavan, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçına Halil Umut Meler verildi. Tebligattan birkaç saat sonra değişmiş. Hatta Mete Kalkavan Bursa’da otel rezervasyonunu bile yaptırmış. MHK’nın çıkıp açıklaması lazım. Bunlar çok ciddi iddialar ve hakem camiasında biliniyor bu iddialar”

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe Kulübü, Çulcu'nun bu iddiaları hakkında resmi internet sayfasından açıklama yaptı.

Son haftalarda hakemlerden dert yanan sarı-lacivertli kulüp, TFF ve MHK'nin Çulcu'nun bu söylemleri hakkında net bir açıklama yapması gerektiğini bildirdi.

"VİCDAN RAHATLATACAK AÇIKLAMA YAPILMALIDIR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bir dönem MHK Başkanlığı da yapmış olan Sayın Mustafa Çulcu, dün gece TRT Spor kanalında yayınlanan bir spor programında çok ciddi bir iddia ortaya atmıştır.

Sayın Çulcu, MHK tarafından Bursaspor – Beşiktaş maçının hakeminin Mete Kalkavan, Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçının ise Halil Umut Meler olarak tayin edildiğini ancak bilinmeyen bir sebepten dolayı, MHK tarafından hakemlere yapılan tebligattan kısa bir süre sonra söz konusu 2 maçın hakeminin değiştirildiğini ve hakem dünyasında şu sıralar bu konunun konuşulduğunu ifade etmiştir.

Sayın Çulcu’nun ifadesindeki iddianın vuku bulmuş olması halinde, TFF ve MHK’nin maçımıza ilişkin olarak yapmış olduğu hakem tayini ile ilgili yeni ve büyük bir skandala imza atmış olacağı tartışmasızdır. Bu ve benzeri başka hadiseler tarafımızdan malum olup, bunların büyük bölümü Kulüpler Birliği’nin TFF ziyareti sırasında TFF Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine dile getirilmiştir. Bu yeni olayın şampiyonluk yarışının kızıştığı şu günlere tesadüf etmesi ise bizler için endişe verici mahiyettedir. Bizlerin ve camiamızın büyük endişe duyduğu bu olayla alakalı olarak TFF ve MHK başta olmak üzere, adı geçenlerin, derhal konuyla ilgili kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir açıklama yapmaları gerekmektedir.

Sezon boyunca bir çok maçta karşı karşıya kaldığımız hakem hatalarını, özellikle de son 2 maçımızda sonuca tesir eder mahiyetteki rakip takım oyuncularına verilmeyen kırmızı kartları ve sürekli aleyhimizde gelişen ve artık basit hakem hatası kavramı içinde izahı mümkün olmayan gelişmeleri de göz önünde bulundurduğumuzda Sayın Çulcu tarafından ortaya atılan iddianın gerçekliğinin ortaya çıkması halinde dün ortaya atmış olduğumuz düşüncenin yeni bir boyut kazanacağı da göz ardı edilmemelidir. Futbolu yönetenlerden yegane beklentimiz Türk Futbolu’nda adil bir yarışma ortamını sağlamalarıdır."

TFF CEVAP VERDİ: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Merkez Hakem Kurumu'nun konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Spor Toto Süper Lig'in 20. Haftası'nda oynanan Bursaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği müsabaka hakemlerinin değiştirildiğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Merkez Hakem Kurulu'nun hakem atama yöntemine göre; hafta içinde etap çalışması yapılır, perşembe günü öğleye kadar son kontroller yapılarak bütün liglerdeki müsabakaların hakem tebligatları tamamlanır ve hakemlere resmi olarak tebliğ edilir. Tebliğ edilen maçların hakemler tarafından onaylanmasını takiben, en geç bir saat içinde listeler Federasyonumuzun resmi sitesi www.tff.org'da yayımlanarak kamuoyuna duyurulur.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü de öğle saatlerinde Spor Toto Süper Lig hakemleri dahil olmak üzere hakemlerin tebligatları bu yönteme göre yapılmış olup, tebligat ve duyurudan sonra herhangi bir hakem değişikliği söz konusu olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."