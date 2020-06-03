Fenerbahçe, TFF'den ceza alacak

Süper Lig'deki kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, henüz yeni bir teknik adamla anlaşma sağlayamamıştı.

Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ve Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un adaylar arasında olduğu bilinen sarı-lacivertlilerin, ProLisansı bulunan bir hoca ile anlaşmaya varması için son 8 günü kaldı.

TFF CEZA VEREBİLİR

Kanarya'nın, Kayserispor karşılaşmasına kadar ProLisansı bulunan bir antrenörü takımın başına getirmemesi halinde Türkiye Futbol Federasyonu, sarı-lacivertlilere 100 bin TL para cezası verecek.

SERDAR DAYAT MAÇA ÇIKABİLİR

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu sorunu çözmesi için teknik heyet içinde ProLisanslı tek ismin ise Serdar Dayat olduğu biliniyor.

Yeni bir hoca ile anlaşılamaması halinde sarı-lacivertliler, Kayserispor maçında takımın başında Dayat'a görev vermesi bekleniyor.