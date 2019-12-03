Fenerbahçe, TFF'nin harcama limitini aştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüpleri ekonomik olarak ayağa kaldırmak için bu sezon ilk kez Kulüp Lisans Talimatı gereği takımlara harcama limitleri getirdi.

TFF'NİN BELİRLEDİĞİ RAKAMIN 2 KATI

Federasyon sezon başında her kulübün futbolcular (maaş ve prim), teknik heyet ve menajerlik için harcayabileceği miktarı açıkladı. Bu limit Fenerbahçe için 206 milyon 431 bin lira olarak duyuruldu.

Ancak Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde KAP'a yaptığı açıklamada futbol takımının giderinin 412 milyon 737 bin lira olduğunu ifade etti. Sarı-lacivertliler, TFF'nin koyduğu limitin 2 katı harcama yapmış durumda.

TFF, bu kuralın ilk kez uygulanması dolayısıyla belirlenen limitin yüzde 30'una kadar olan aşımlar için herhangi bir ceza vermeyecek. Ancak Fenerbahçe gibi limitleri çok aşan kulüpler cezayla karşı karşıya geldi.

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulunun, TFF ile bu ay içinde bir toplantı yapacağı ve oradan çıkacak karara göre transfer yapılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin, sezon sonuna kadar harcama limitini 268 milyon lira civarına indirmesi gerekiyor.

NE TÜR CEZALAR VAR?

TFF, takım harcama limiti aşımının yüzde 5'e kadar aşılması durumunda ihtar, yüzde 6 ila 10 arasında aşılması durumunda kadro sınırlaması, yüzde 11-15 aşılması durumunda transfer yasağı, yüzde 16-20 aşılması durumunda 1 puan silme cezası, yüzde 21-25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası, yüzde 26 ve üzeri aşılması durumunda 3 puan silme cezası uygulayacak.

Puan silme cezalarına ek transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası verilecek.