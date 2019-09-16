Fenerbahçe, TFF'yi ziyaret etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TFF'nin Riva'daki tesislerini ziyaret etti.

Fenerbahçe yönetimi tesisleri gezerken, ziyarete Ali Koç'un hediyesi damga vurdu.

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLARA VURGU

Başkan Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e üzerinde, "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" yazılı bir dergi küpürünün çevçeveletilmiş halini hediye etti.

Koç, bu hediye ile birlikte 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklara gönderme yaptı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, nezaket ziyaretinde bulunan Ali Koç ve yöneticilere isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takım formasını hediye etti.