Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde liderliğini korudu

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla üst üste 12'inci, toplamda 15. galibiyetini elde etti. İspanya temsilcisi ise 9. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya hücumda iyi başlayan Baskonia, Janning'in dış atışlardan arka arkaya kaydettiği basketlerle 5. dakikayı 14-12 üstün geçti. Hücum ribauntlarında üstünlük kuran İspanyol ekibi karşısında Melli ve Sloukas'la üç sayılık basketler üreten Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 27-25 önde tamamladı.

İKİNCİ PERİYOT

İkinci çeyreğe pota altından bulduğu sayılarla başlayan Fenerbahçe Beko, Kalinic'in üç sayılık basketiyle, 15. dakikada farkı 6 sayıya (38-32) çıkardı. Uzun oyuncularıyla pota altından sayılar üreten rakibine Melli'nin iç ve dış atışlardan kaydettiği basketlerle karşılık veren sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 48-41 üstün gitti.

ÜÇÜNCÜ PERİYOT

İkinci yarıda hücumda temposunu arttıran ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, Guduric'in arka arkaya kaydettiği üç sayılık basketlerle 26. dakikada farkı 21 sayıya taşıdı: 69-48. Hücumda ve savunmada oyun konsantrasyonu düşen sarı-lacivertli ekip karşısında kolay sayılar bulan Baskonia, 29. dakikada farkı 11 sayıya (72-61) indirdi. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken Fenerbahçe Beko, final periyoduna 75-65 üstün girdi.

SON PERİYOT

Son çeyrekte hücumlardan boş dönen Fenerbahçe Beko karşısında Shields'in etkili oyunuyla Baskonia 35. dakikada farkı 1 sayıya (82-81) düşürdü. Taraftar desteğini arkasına alan ve serbest atışlardan sayılar üreten sarı-lacivertli ekip, Guduric'in üç sayılık basketiyle 38. dakikada farkı 8 sayıya taşıdı: 92-84. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 96-87 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko: 96 - Baskonia: 87

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Gytis Vilius (Litvanya)

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 6, Green 2, Datome 13, Melli 19, Vesely 15, Kalinic 5, Sloukas 13, Guduric 14, Ahmet Düverioğlu 6, Lauvergne 3

Baskonia: Huertas 6, Janning 10, Shields 22, Voigtmann 7, Poirier 15, Vildoza 11, Gonzalez, Diop 5, Hilliard 11

1. Periyot: 27-25

Devre: 48-41

3. Periyot: 75-65

Beş faulle çıkanlar: 39.14 Poirier (Baskonia), 39.23 Melli (Fenerbahçe Beko)

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