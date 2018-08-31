Tolga Ciğerci Fenerbahçe'de

Ayak parmaklarındaki sakatlıktan ötürü uzun süredir forma giyemeyen Tolga Ciğerci, Galatasaray ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.
Bonservisi elinde olan 26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'yle anlaştı.
Oyuncuyu sağlık kontrolünden geçiren sarı-lacivertliler özel bir fesih maddesi ile Tolga’yı transfer etti.
AYNI SAKATLIĞI YAŞARSA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK
Eğer oyuncu bir daha önce sakatlandığı ayak parmaklarından benzer bir sakatlık yaşarsa Fenerbahçe sözleşmeyi feshedebilecek.