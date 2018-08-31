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Tolga Ciğerci Fenerbahçe'de

Galatasaray ile yollarını ayıran Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'ye imza attı. Sarı-lacivertliler, aynı sakatlığı yaşaması durumunda 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshedecek.

Tolga Ciğerci Fenerbahçe'de
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Ayak parmaklarındaki sakatlıktan ötürü uzun süredir forma giyemeyen Tolga Ciğerci, Galatasaray ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

Bonservisi elinde olan 26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'yle anlaştı.

Oyuncuyu sağlık kontrolünden geçiren sarı-lacivertliler özel bir fesih maddesi ile Tolga’yı transfer etti.

AYNI SAKATLIĞI YAŞARSA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Eğer oyuncu bir daha önce sakatlandığı ayak parmaklarından benzer bir sakatlık yaşarsa Fenerbahçe sözleşmeyi feshedebilecek.

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