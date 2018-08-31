Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray'ın fikstürü belli oldu.

Beşiktaş, Adem Ljajic ve kulübü Torino ile her konuda anlaşmaya vardı. Boşnak asıllı Sırp yıldız, imza için İstanbul'a geldi.

James Gallagher ile Ricky Bandejas arasında yapılacak olan maç öncesi rakibini aşağılayan İrlandalı dövüşçü, nakavt oldu.

Türkiye'de transfer dönemi bu gece saat 12'de sona erecek. Gomis'in boşluğunu henüz dolduramayan Galatasaray'ın gün içinde forvet transferini tamamlaması bekleniyor.

Fenerbahçe, 10 numara transferinde son gün hamlesini yaptı ve Benzia'yla her konuda anlaşmaya vardı.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu.

1 Beşiktaş'ın yeni transferi Ljajic'in sıra dışı hayatı Beşiktaş'ın Torino'dan 1 yıllığına kiraladığı Boşnak asıllı Sırp futbolcu Ljajic, futbolunun yanı sıra, milli marşı okumayı reddetmesi ve gol sevinçleriyle yıllardır adından söz ettirmeyi başardı.

2 Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor - CANLI Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu.

3 UEFA'daki muhtemel rakipler belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

4 Adem Ljajic Beşiktaş'ta Beşiktaş, Adem Ljajic ve kulübü Torino ile her konuda anlaşmaya vardı. Boşnak asıllı Sırp yıldız, imza için İstanbul'a geldi.

5 Tolga Ciğerci Fenerbahçe'de Galatasaray ile yollarını ayıran Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'ye imza attı. Sarı-lacivertliler, aynı sakatlığı yaşaması durumunda 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshedecek.

6 Şenol Güneş'in aklında milli takım var Partizan maçı sonrası basın toplantısı yapan Şenol Güneş, Beşiktaş'tan sonra kulüp takımı çalıştırmak istemediğini söyledi.

7 Kura çekimi sonrası yapılan capsler G.Saray'ın 2011 yılında KAP'a bildirdiği ancak transfer edemediği Forlan, kura çekiminde sarı-kırmızılı takıma uğurlu geldi. Kura çekimi sonrası, sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.

8 Yassine Benzia Fenerbahçe'de Fenerbahçe, 10 numara transferinde son gün hamlesini yaptı ve Benzia'yla her konuda anlaşmaya vardı.

9 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray'ın fikstürü belli oldu.