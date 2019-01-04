Fenerbahçe'nin Tolgay için yaptığı teklif

Fenerbahçe Teknik Direktör Ersun Yanal, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın transfer edilmesini istedi.
Yanal'dan gelen talep sonrası girişimlere başlayan sarı-lacivertli yönetimin, Beşiktaş'a 1 milyon artı Ozan Tufan teklifinde bulunduğı öğrenildi.
Ancak Ozan'la çalışmayı düşünmediğini Başkan Fikret Orman'a ileten teknik direktör Şenol Güneş'in eski öğrencisi Şener Özbayraklı'yı istediği belirtildi.
KARAR YANAL'IN
Fenerbahçe'den Tolgay'a karşılık Şener artı 1 milyon euro talep eden Beşiktaş yönetimi sarı-lacivertli kulüpten gelecek cevabı bekliyor.
Yanal'ın Şener'i bırakması halinde bu takasın gerçekleşeceği ifade edildi.
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