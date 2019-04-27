Ali Koç: Bu kadar kötü F.Bahçe görmemiştim

Fikret Orman: Burak bizi pişman etti

Dünyanın en yavaş penaltı atışının gol olması

1 Fenerbahçe-Trabzonspor - CANLI SKOR Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

2 Beşiktaş'ın Dorukhan için istediği rakam Serie A takımlarıdan Roma, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz için girişimlere başladı. Siyah-beyazlı takımın Dorukhan için 20 milyon euro artı bir sonraki satıştan pay istediği öğrenildi.

3 Ali Koç'tan Ersun Yanal'a: Yaptığını tasvip etmiyorum Fenerbahçe Başkanı Koç, Ersun Yanal'ın, Galatasaray derbisinden sonra rakiplerini şampiyonluktan ettikleri yönündeki açıklamasına ilişkin, "Kabul edilemez. Bizi sadece biz ilgilendiririz." dedi.

4 Sırp basınında gündem: Tosic ile Sofija aşk yaşıyor Sırp basını, Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı 1 senedir Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic'in sevgilisi Sofija Miloseviç'le aldattığını gündeme taşıdı.

5 Kenya'daki köy takımının adı Özil FC oldu Mesut Özil, Kenya'daki köye koliler dolusu forma ve krampon yolladı. Bu duruma çok sevinen Nairobili çocuklar, köylerinin takımının ismini 'Özil FC' olarak değiştirdi.

6 Ali Koç: Bir Galatasaraylı 500 bin TL bağış yaptı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada "İsmini vermek istemiyorum. Bir Galatasaraylı, Fener Ol kampanyamıza 500 bin TL bağış yaptı" dedi.

7 Şenol Güneş, Quaresma'yı sahaya sürecek Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın daha fazla topla buluşmasını istiyor. Tecrübeli teknik adam golcü futbolcuya sık sık orta açması için Quaresma'yı ilk 11'de oynatacak.

8 Fatih Terim'in tahmini tuttu Başakşehir'le arasındaki 8 puanlık farkı 3'e indiren Galatasaray, bu hafta Konyaspor'u mağlup ederse, Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala liderlik koltuğuna oturacak.

9 Fikret Orman'ın seçim vaadi alışveriş merkezi yapmak Beşiktaş başkanlığına yeniden aday olan Fikret Orman'ın en önemli seçim vaadi Fulya'da yapımı planlanan AVM olacak.