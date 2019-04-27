Fenerbahçe-Trabzonspor - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
5' Mücadelede hızlı başladı. İki takım da kaptıkları toplarla rakip sahaya hızlı şekilde geçiyor. İlk isabetli şut Trabzonsporlu Rodallega'dan geldi.
1' Maç başladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor'la karşılaşıyor.
Müsabakada hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
Süper Lig'de son 3 maçında galip gelemeyen ve küme düşme hattının 5 puan üstünde 33 puanla 14. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında kazanarak rahat bir nefes almak istiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Zajc, Ayew, Soldado.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Hugo Rodallega