Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

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De Arrascaeta'dan enfes röveşata golü

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Mehmet Topal Başakşehir'e transfer oldu

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1 Ben Arfa'ya en iyi teklif Fenerbahçe'den Bonservisi elinde olan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa'ya en iyi teklifi yapan takım Fenerbahçe. Deneyimli futbolcu kısa süre içinde kararını verecek.

2 Beşiktaş Emre için teklifi yükseltti Sivasspor'dan Emre Kılınç'ı transfer etmek isteyen Beşiktaş, teklifini 2 milyon euroya çıkardı.

3 Neymar Barcelona'ya dönüyor Barcelona Yönetim Kurulu Üyesi Javier Bordas, Neymar'la ilgili açıklamalarda bulundu. Bordas, "Görüşmelerimiz devam ediyor ve bence sona çok yakınız" dedi.

4 G.Saray, Luyindama için Maicon'u satacak Finansal Fair Play anlaşmasında 2.5 milyon euro ekside olan Galatasaray, Al-Nasr'a kiraladığı Maicon'u Suudi Arabistan kulübüne satmayı planlıyor.

5 Kameni'nin sözleşmesi feshedildi Fenerbahçe Kulübü, İspanya'ya takım aramaya giden Kameni ile yolların ayrıldığını açıkladı.

6 Beşiktaş Fernandes'le anlaştı Beşiktaş yönetimi, bonservisi elinde olan Manuel Fernandes'le yıllık 1.1 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

7 Galatasaray'da Mevlüt Erdinç sesleri Falcao dışında bir forvet daha almayı düşünen Galatasaray yönetimi, Başakşehir'in kadroda düşünmediği 32 yaşındaki golcü Mevlüt Erdinç'i transfer etmek için girişimlere başladı.

8 Abdullah Avcı: Erken form tutan erken dağılır Ersun Yanal'ın "Son sözü biz söyleriz" şeklindeki açıklamalarının ardından bir aforizma da Abdullah Avcı patlattı. 56 yaşındaki hoca "Erken form tutan erken dağılır" dedi.

9 Adil Rami resmen Fenerbahçe'de Fenerbahçe Kulübü, sağlık kontrolü için İstanbul'a gelen Fransız stoper Adil Rami'yle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.