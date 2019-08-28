Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. hafta maçları 30 ve 31 Ağustos ile 1 Eylül'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli olurken, Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak.
KRİTİK MAÇA AYDINUS ATANDI
Lige 2 maçta 2 galibiyet alarak iyi başlayan ve zirvede yer alan Fenerbahçe, yaptığı transferler ve oynadığı futbolla dikkat çeken Trabzonspor'u konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.
30 Ağustos Cuma
20:30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
20:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu
31 Ağustos Cumartesi
19:15 Konyaspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk
21:45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
21:45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa
1 Eylül Pazar
19:15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19:15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: Hüseyin Göçek
21:45 Fenerbahçe - Trabzonspor: Fırat Aydınus
21:45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: Alper Ulusoy