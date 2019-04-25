Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.
KADIKÖY'E EN SON 2016'DA ÇIKTI
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, en son Kasım 2016'da Kadıköy'de bir Fenerbahçe maçı yönetti. Çakır yaklaşık 3 yıl sonra yeniden Kadıköy'e çıkacak.
Öte yandan Cüneyt Çakır 4 yıl sonra Trabzonspor'un maçına atandı. 42 yaşındaki hakem son olarak Eylül 2015'te Karadeniz temsilcisinin mücadelesinde düdük çalmıştı.
Süper Lig'de haftanın hakemleri:
26 Nisan Cuma
20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe: Suat Arslanboğa
27 Nisan Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
28 Nisan Pazar
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
16.00 Bursaspor-Akhisarspor: Serkan Çınar
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
29 Nisan Pazartesi
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan