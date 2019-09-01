Fenerbahçe-Trabzonspor - CANLI SKOR

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

24' Oyuncular su molası verdi.

21' Avdijaj sağ kanatta rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı ve konuk ekip tehlikeli bölgeden serbest vuruş kazandı.

19' Muriqi'nin indirdiği topu önünde bulan Tolga Ciğerci rakibinden sıyrılmak isterken topu kaybetti ve tehlike büyümeden sona erdi.

16' Gool..Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor (Gary Rodriguez)

16' Gary Rodriguez sol kanattan taşıdığı topta Kruse ile paslaştı ve topu ağlara gönderdi. Asist Max Kruse.

12' Deniz uzak mesafeden sol ayağıyla kaleyi yokladı fakat kaleci Uğurcan soluna uzanarak topu kontrol etti.

10' Trabzonspor üst üste taç atışları kazandı ve Fenerbahçe'nin maç başındaki baskısını kırmayı başardı.

8' Yerde kaldığı pozisyon sonrası Ozan Tufan ile gerginlik yaşayan Sosa sarı kart gördü.

5' Dirar sol kanattan ortasını yaptı ama Sosa araya girdi ve topun Muriqi'ye gelmesine izin vermedi.

3' Emre'den aldığı pasla ceza sahasına yaklaşan Kruse sağ ayağıyla sert vurdu fakat top farklı şekilde dışarı gitti.

1' Fenerbahçe ilk dakika itibarıyla rakip yarı sahaya yerleşti.

1' Maç başladı.

Süper Lig'e 2 maçta 2 galibiyetle başlayan Fenerbahçe, sahasında 4 puanlı Trabzonspor'u konuk ediyor.

FENERBAHÇE'NİN 22 YILLIK SERİSİ

Rakibi karşısında 22 yıldır Kadıköy'de yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde bordo-mavililere son olarak 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe, daha sonraki 22 iç saha maçında Trabzonspor karşısında 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriqi

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth