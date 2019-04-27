Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor'la karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Süper Lig'de son 3 maçında galip gelemeyen ve küme düşme hattının 5 puan üstünde 33 puanla 14. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında kazanarak rahat bir nefes almak istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Isla, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Eljif Elmas, Zajc, Ayew, Dirar, Soldado
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega