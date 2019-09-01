Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'e 2 maçta 2 galibiyetle başlayan Fenerbahçe, sahasında 4 puanlı Trabzonspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN 22 YILLIK SERİSİ

Rakibi karşısında 22 yıldır Kadıköy'de yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde bordo-mavililere son olarak 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe, daha sonraki 22 iç saha maçında Trabzonspor karşısında 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE LİGDE 6 MAÇTIR KAZANIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı da kazandı. Geride kalan sezonun son 4 maçını kazanan Fenerbahçe, bu sezona da 2 galibiyetle girdi.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenmesi durumunda galibiyet serisini 7 maça çıkaracak. Öte yandan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, hiç yenilmedi.

TRABZON, HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

Süper Lig'de 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında Kadıköy'de galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi AEK'ye sahasında 2-0 yenilmesine karşın gruplara kalan bordo-mavilileri, hafta sonunda Süper Lig'de zorlu bir karşılaşma bekliyor.

En son sarı-lacivertli takımı İstanbul'da 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, rakibi önünde son 22 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 10 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Mikel Obi, Sosa, Abdülkadir Parmak, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth.