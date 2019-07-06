Fenerbahçe transferde vites yükseltti

Max Kruse, Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh ve Murat Sağlam'ı kadrosuna atan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İşte son gelişmeler:

ALTAY BİTTİ AÇIKLANMASI KALDI

Kaleci Altay Bayındır ve kulübü Ankaragücü ile her konuda anlaşan sarı-lacivertlilerin transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

Dün konu hakkında konuşan Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Altay Bayındır'ı 1.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye vereceğiz. Onlar şu an futbolcuyla anlaşmaya çalışıyorlar. Bugün yarın imzayı atarlar" demişti.

RODRİGUES BİTTİ SAYILIR

Rodrigues ve kulübüyle el sıkışan sarı-lacivertlilerin, Arap yöneticilerle ödeme koşullarını konuştuğu ve bu transferin birkaç gün içerisinde KAP'a bildireceği öğrenildi.

KOLAROV'UN GELME İHTİMALİ YÜKSEK

Roma forması giyen Sırp yıldız Kolarov'la 2+1 yıllığına anlaşan Kanarya, oyuncunun kulübünden bonservisini almasını bekliyor.

İtalyanlarla görüşen 33 yaşındaki futbolcunun bonservis sorununu çözer çözmez İstanbul'a geleceği öğrenildi.

FEJSA BEKLETİLİYOR

Ljubomir Fejsa ve Simon Kjaer transferlerinde ise durum biraz daha farklı. Bu iki futbolcunun kulüpleri Benfica ve Sevilla ile pazarlıkların sürdüğü ve transfer ihtimallerinin hemen hemen yarı yarıya olduğu belirtildi.