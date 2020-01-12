Fenerbahçe transfere kaynak arıyor

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin "takım harcama limiti" ve Beşiktaş'ın "takım harcama limitine uygulanan faiz oranı" kararına ilişkin yaptıkları itirazları reddetti.

Bu karar iki takımın da transfer stratejilerini değiştirdi.

2 TRANSFER KAYNAK BEKLİYOR

Sarı-lacivertli ekip imza attırdığı Falette'nin lisansını çıkartmak ve 1 numaralı sol bek adayı Rodriguez'i transfer etmek için kaynak arayışlarına hız verdi.

Geçen hafta takıma katılan deneyimli stoper Falette, takıma katıldı ancak TFF'den lisansı henüz çıkarılamadı.

Öte yandan Milan forması giyen Rodriguez'le prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, transferi noktalamak için gelir yaratma peşinde.

Bir bankayla borçların yapılandırılması konusunda anlaşmak üzere olan Fenerbahçe'nin, gelecek hafta da sponsorlar aracılığıyla kulübe sıcak para girişi sağlayacağı öğrenildi.