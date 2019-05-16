Fenerbahçe, Trezeguet için devrede

Fenerbahçe'de gelecek sezonun çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda kadroyu şekillendirmeye başladı.

GALATASARAY İSTEDİ F.BAHÇE ALIYOR

Ersun Yanal'ın takımda görmek istediği isimlerin başında ise Trezeguet geliyor. Comolli, Yanal'ın raporu doğrultusunda ligin bitiminin ardından Kasımpaşa yönetimi ile görüşecek.

Galatasaray, hem geçtiğimiz sezon başı hem de devre arasında 24 yaşındaki futbolcuyu istemiş ancak kulüpler anlaşamamıştı.

Her iki kanatta da görev yapabilen Mısırlı futbolcu bu sezon 9 gol attı, 9 da asist yaptı. Fenerbahçe'nin Trezeguet için bonservis bedelinin yanı sıra takas teklifinde de bulunacağı öğrenildi.

Deneyimli futbolcunun Kasımpaşa'yla 2 yıllık daha kontratı bulunuyor.