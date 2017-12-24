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Fenerbahçe tribün lideri öldürüldü

Genç Fenerbahçeliler grubunun önderlerinden Mehmet Altunkaynak, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Fenerbahçe tribün lideri öldürüldü
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Güngören'de dün saat 23.00 sıralarında Haznedar Mahallesi Posta Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıkan "Dadaş Mehmet" olarak bilinen ve Genç Fenerbahçeliler grubunun önderleri Mehmet Altunkaynak, silahlı saldırıya uğradı.

KURŞUNLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Otomobilden inerek yakınına gelen bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutulan tribün lideri çağrılan ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fenerbahçe’nin tribün lideri Dadaş Mehmet öldürüldü VİDEO

17 KEZ ATEŞ EDİLDİ 

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kendisine doğru 17 mermi ateş edilen Altunkaynak'ın, vücudunun çeşitli yerlerine 9 mermi isabet aldığı belirlendi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Altunkaynak'ın cenazesi otopsi için Adli tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor.

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