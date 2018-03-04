Fenerbahçe tribünlerinde istifa sesleri

Süper Lig'in 24. haftasında Ülker Stadyumu'nda Akhisarspor'a 3-2 yenilen ve şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın ardından yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundular.
SEZONUN İLK YARISINDA DA İSTİFA SESLERİ YÜKSELMİŞTİ
Sezon ilk yarısında sarı-lacivertli takım üst üste kötü sonuçlar almış ve Fenerbahçeli taraftarlar yönetimi istifaya davet etmişti.
Osmanlıspor maçından sonra iyi sonuçlar alan sarı-lacivertli takım, zirveye yeniden ortak olmuş ve tepkiler azalmıştı.
YÖNETİM İSTİFA DİYE BAĞIRDILAR
Ancak bu maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar yeniden 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundular. Uzun bir süre yönetimi istifaya çağıran Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe başkan adaylarından Ali Koç'a ise destek oldu.