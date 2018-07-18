Fenerbahçe tüm davaları duyurdu

Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açılan ve açtıkları davalar hakkında açıklama yaptı. Artık her şeyin açık olacağı mesajı veren Fenerbahçe'nin yeni yönetimi, beklenen alacakları da belirtti.

LİVERPOOL 1 MİLYON 677 BİN EURO BEKLİYOR

Liverpool, Markoviç transferi ile ilgili Fenerbahçe’den 677 bin 808 euro ve ayrıca hazırlık maçı yapılmaması sebebiyle 1 milyon euro talep ederken, bu iki konunun FIFA’da görüşüldüğü bildirildi.

Fenerbahçe’nin PSG’de renklerine bağladığı Hollandalı eski futbolcusu Van der Wiel ile de 2 davası var. Açılan davalardan birinde Van der Wiel’in doktoru Dr. Madina Turakulova’nın sahte rapor düzenlediği, diğer davada ise oyuncunun faizi ile birlikte kazandığı 245 bin euroya ilişkin CAS’a başvuru yaptığı belirtildi.

KADLEC 75 BİN EURO İÇİN DAVACI

Sarı-lacivertli kulübün bir diğer önemli davası ise Volkan Şen’e açılmış durumda. Volkan Şen’in sözleşmesinin fesih edilmesi ile alakalı 687 bin euro alacağı bulunan Fenerbahçe, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararını bekliyor.

Serdar Kesimal’ın sarı-lacivertli kulübün verdiği 250 bin euroluk cezayı iptal ettirmek için, Michael Kadlec’in 75 bin euro alacağı olması sebebiyle FIFA nezlinde dava açtığı, Nani’nin 420 bin euroluk alacağı olması nedeniyle FIFA nezlinde dava açtığı bildirildi.

Emmanuel Emenike’nin ise yetiştirme bedelinin ödenmediği için Fenerbahçe ile Nijerya'nın Red Tigers kulübünün 492 bin 644 euroluk davalı olduğu belirtildi.

ŞİKE DAVASI SÜRÜYOR

Sarı-lacivertli kulübün, Avukat Emin Özkurt ile de davalık olduğu yapılan KAP bildiriminde yer aldı. Özkurt'un Uluslararası Futbol Hukukçuları Derneği yönetim kurulu üyelerine gönderdiği e-mail'de kulübü ve idarecilerini şike yolsuzluğu içinde gösterecek nitelikte beyanlarda bulunması nedeniyle önce vekillik görevinden azledildiği, daha sonrasında İstanbul Barosu'na şikayet edildiği belirtildi.

İstanbul Barosu’nun disiplin soruşturmasına gerek olmadığı kararını vermesine karşın Fenerbahçe, Türkiye Barolar Birliği (TBB) nezdinde verilen karara itiraz ettiği ve henüz karara bağlanmadığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüp ayrıca 3 Temmuz'da yaşananlardan dolayı bazı hakim ve savcılarla teröristbaşı Fettullah Gülen ve Mehmet Baransu'ya dava açmış durumda.