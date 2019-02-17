Fenerbahçe, Türkiye Kupası şampiyonu oldu

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde Anadolu Efes'i yenerek kazanan Fenerbahçe Beko, 6. kez kupada şampiyonluk sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE KUPAYI ALDI

Karşılaşmadan 80-70 galip ayrılan ve kupanın sahibi olan sarı-lacivertlilere ödüllerini Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi.

Finalist Anadolu Efes'e ise madalyalarını TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Resul Kerse ve Alper Arıkoğlu takdim etti.

En Değerli Oyuncu ödülü ise Fenerbahçe Beko'dan Datome'ye verildi. Datome, kupasını TBF Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar'ın elinden aldı.