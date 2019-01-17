Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a yenildi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.
Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
YENİ YILA MAĞLUBİYETLE BAŞLADI
2018 yılında şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, bu sezonun ilk yarısını da küme düşme hattında 17. sırada tamamladı.
Ersun Yanal yönetiminde 2019 yılında bambaşka bir çehreye bürünmeyi bekleyen sarı-lacivertliler, yeni yılın ilk resmin maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı.
ELİF KIRMIZI GÖRDÜ TEK GOL YASİR'DEN GELDİ
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü, 82. dakikada Fenerbahçe altyapısından yetişen Yasir Subaş kaydetti. Öte yandan Fenerbahçe'de Elif Elman 47. dakikada kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
Karşılaşmanın rövanşı, 24 Ocak 20:30'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.
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