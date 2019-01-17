Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a yenildi

Abdurrahim Albayrak: Transferi biz de merak ediyoruz

Kocaeli'de yaşayan ve iyi bir Galatasaray taraftarı olan Velican Öndeş, sarı-kırmızılı ekibin idmanına konuk oldu, hayallerini gerçekleştirdi.

Ozan Kabak ve Rodrigues'i satarak 20 milyon euroluk gelir elde eden Galatasaray yönetimi, Alan, Tetteh ve Semih Kaya transferleriyle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Usta gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Fenerbahçe'nin Chelseali Moses ile Leicester Cityli Adrien Silva'nın peşinde olduğunu söyledi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Schalke'nin Ukraynalı futbolcusu Yevhen Konoplyanka'yı kiralamak için teklif yapacak.

Alanyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Kasımpaşa forması giyen Diagne, rakibi Tzavellas'a tükürdü. VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk mücadelesinde deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu ve 2019'daki ilk resmi maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

1 Alman basını: Ozan'ın haklarını Bayern Münih aldı Galatasaray'ın 12 milyon euroya Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak transferinin arka planında Bayern Münih'in de yer aldığı ifade edildi.

2 Galatasaray'da 3 transfer yolda Ozan Kabak ve Rodrigues'i satarak 20 milyon euroluk gelir elde eden Galatasaray yönetimi, Alan, Tetteh ve Semih Kaya transferleriyle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

3 F.Bahçe'de sağ kanat ve orta sahaya takviye geliyor Usta gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Fenerbahçe'nin Chelseali Moses ile Leicester Cityli Adrien Silva'nın peşinde olduğunu söyledi.

4 Güntekin Onay Tarık'ı savundu Güntekin Onay, sözleşmesi feshedilen Tarık Çamdal hakkında değerlendirmelerde bulundu. Onay, "Tepki gösterenler, hayatında hiçbir işte çalışmamış, aklı başında olmayan insanlar" dedi.

5 Aatıf Chahechouhe Ç.Rizespor'da Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Aatıf'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

6 Ersun Yanal'ın kalmasını istediği 3 futbolcu FB TV'de konuşan Başkan Ali Koç, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda yaptıkları transfer çalışmalarını anlattı. Sözleşmesi bitecek 12 oyuncu içinden kalacak isimleri açıkladı.

7 Göztepe Baba Rahman'ı transfer etti Göztepe, Chelsea forması giyen Baba Rahman'ın kiralanması konusunda İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı.

8 Ali Koç: Tolga'nın kariyeri bitebilir Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tolga Ciğerci'nin 2 ay daha sahalardan uzak kalacağını söyledi. Koç, tecrübeli futbolcunun futbolu bırakma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu da ifade etti.

9 Ozan Kabak Stuttgart'a 5.5 yıllık imza attı Galatasaray'ın 11 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak, Alman kulübüyle 5.5 yıllık anlaşma sağladı.