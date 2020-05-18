Fenerbahçe: Türkiye Kupası'nın takvimi belli olsun

Bu sezon Süper Lig'deki kötü gidişatın ardından elinde bir tek Türkiye Kupası kalan Fenerbahçe'de yönetim, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan kupa maçlarının takviminin belli olmamasından rahatsız.

Süper Lig'in 12 Haziran'da devam edeceğinin açıklanmasının ardından konuyla ilgili konuşan sarı-lacivertli yöneticiler, kupa takviminin de daha önce planlanıldığı maçların ardından oynanması gerektiğini savundu.

''TÜRKİYE KUPASI KIRMIZI ÇİZGİMİZ''

Son 6 yılda müzesine, 2 takımın katıldığı Cumhuriyet Kupası'nın ikincilik kupası dışında bir kupa götüremeyerek taraftarlarında hayal kırıklığı yaratan Kanarya'da yöneticiler, bu zinciri kırmak istiyor.

Sarı-lacivertliler bu doğrultuda, ''Bu konu Fenerbahçe’nin kırmızı çizgisidir. Biz camia olarak kupa maç programının aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. Yani süreç normal devam etseydi hangi maçın ardından kupa rövanşı ardından da diğer kupa maçları oynanacaksa gene aynı şekilde sürece devam edilmesini istiyoruz. Kupa maçlarının ligin sonuna veya önümüzdeki sezonun başına kaydırılmasını istemiyoruz.'' ifadelerini kullandılar.

F.BAHÇE İLK MAÇTA 2-1 YENİLMİŞTİ

Türkiye Kupası yarı final karşılaşması ilk maçında, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında bordo-mavilileri evinde ağırlayacak.

Turnuvanın bir diğer maçı ise Alanyaspor ve Antalyaspor arasında gerçekleşecek. Bu karşılaşmanın ilk maçında Alanyaspor, Antalyaspor'u tek golle devirmişti.