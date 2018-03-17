Fenerbahçe U21 derbisinde G.Saray'ı yendi

U21 Ligi'nde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
SAMED'DEN NEFİS GOL
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 28'de Samed Karakoç'un harika golüyle öne geçti: 1-0.
Samed Karakoç'un G.Saray'a attığı nefis gol - İZLE
36'da sarı-kırmızılı takımdan Barış Zeren ilk yarının skorunu ilan etti: 1-1.
RAPAİC'İN OĞLU GALİBİYETİ GETİRDİ
48'de F.Bahçe'nin efsane oyuncusu Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic Kanarya'yı tekrar üstünlüğe taşıdı: 2-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe günün ilk derbisinden zaferle ayrıldı.