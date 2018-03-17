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Fenerbahçe U21 derbisinde G.Saray'ı yendi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan U21 derbisinde kazanan taraf sarı-lacivertliler oldu. Samed Karakoç attığı nefis golle karşılaşmaya damga vurmayı başardı.

Fenerbahçe U21 derbisinde G.Saray'ı yendi
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U21 Ligi'nde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

SAMED'DEN NEFİS GOL

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 28'de Samed Karakoç'un harika golüyle öne geçti: 1-0.

Samed Karakoç'un G.Saray'a attığı nefis gol - İZLE

36'da sarı-kırmızılı takımdan Barış Zeren ilk yarının skorunu ilan etti: 1-1.

RAPAİC'İN OĞLU GALİBİYETİ GETİRDİ

48'de F.Bahçe'nin efsane oyuncusu Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic Kanarya'yı tekrar üstünlüğe taşıdı: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe günün ilk derbisinden zaferle ayrıldı.

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