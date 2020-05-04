Fenerbahçe UEFA'ya borçsuzluk kağıdını gönderdi

Sarı-lacivertliler, geçen sezondan futbolculara olan 70 milyon lira ve bu sezondan da 60 milyon lira toplam 130 milyonluk borç yükünden kurtuldu.

BORÇSUZLUK KAĞIDI UEFA'YA İLETİLDİ

Ajansspor'un haberine göre; yerli ve yabancı futbolculara olan borcunu ödeyen Fenerbahçe yönetiminin, 30 Nisan 2020 itibarıyla borcu kalmadı.

Yönetim, borcu olmadığına dair kağıdı alarak UEFA'ya Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde gönderdi.

YÖNETİM DERİN BİR NEFES ALDI

Fenerbahçe'nin bu sorunu çözmesi yönetime, finansal açıdan rahat nefes aldırdı. Borçları ödemek için Başkan Ali Koç ve yönetimi, mali kaynak arayışları üzerinde çalışıyordu.