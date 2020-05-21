Fenerbahçe: Ülkemize getirilen en büyük kupa

2017 yılında Yunan ekibi Olympiakos'u 80-64 yenerek Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, bu önemli başarının yıl dönümünde resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

G.SARAY'A GÖNDERME

Sarı-lacivertliler, "Ülkemize getirilmiş en büyük kupanın yıl dönümü kutlu olsun" diyerek Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğuna gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe - İZLE

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde de sarı-kırmızılılar, UEFA Kupası şampiyonluğunun yıl dönümünü kutlamıştı.

İşte F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım:

Takım sporları arasında ülkemize getirilmiş en büyük kupanın yıl dönümü kutlu olsun!

Kupa Bu onuru bize ve ülkemize yaşatan hocamız ve Euroleague şampiyonluğu posterimizde yer alan tüm sporcularımızı bir kez daha teker teker gururla hatırlıyor ve kutluyoruz.

Alkışlama işareti #YaşaFenerbahçe