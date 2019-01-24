Fenerbahçe, Ümraniyespor'a elendi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Fenerbahçe sahasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u 1-0'ın rövanşında konuk etti.
Fenerbahçe, 10 kişi tamamladığı maçta Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.
ÜMRANİYE ÇEYREK FİNALDE
Fenerbahçe, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederken Ümraniyespor çeyrek finale yükseldi.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada Leandrinho kaydetti.
İLK MAÇI ÜMRANİYESPOR KAZANMIŞTI
Fenerbahçe'de Martin Skrtel 68. dakikada kırmızı kart gördü. İki ekip arasındaki ilk maçı Ümraniyespor 1-0 kazanmıştı.
2019 MODEL PENDİK FACİASI
Hatırlanacağı gibi 1999 yılında Türkiye Kupası 3. tur maçında 2. lig ekibi Pendikspor'la eşleşen sarı-lacivertliler, rakibine 2-1 yenilerek turnuvadan elenmişti.
Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmanın ardından o dönemin kalecisi Rüştü Reçber'e saldırmıştı. "Pendik faciası" olarak bilinen karşılaşma uzun yıllar unutulmamıştı.
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